​Ministério da Agricultura e Ambiente dá seguimento à campanha agrícola de sequeiro na ilha de Santiago

O Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) informa que está no terreno para fazer o seguimento da campanha agrícola de sequeiro na ilha de Santiago. Neste momento, a campanha agrícola de sequeiro encontra-se em curso em diferentes ilhas do país.

Numa publicação na rede social, o MAA confirma que um grupo de trabalho pluridisciplinar está a fazer o seguimento da campanha agrícola.

O MAA avisa que o grupo esteve esta semana nas zonas de Salineiro, Rui Vaz, nos concelhos de São Salvador do Mundo, Santa Catarina, Santa Cruz e São Miguel, e que a visita permitiu observar que a nível do solo e das culturas: o solo apresenta alguma humidade e as culturas têm-se desenvolvido relativamente bem.

“O milho já conta com 7 a 9 folhas e os feijões encontram-se na fase de ramificação.

No que diz respeito à situação Fitossanitária, a situação é considerada relactivamente calma. Registaram-se estragos ligeiros da praga da lagarta-do-cartucho do milho”, frisa.

Neste sentido, o MAA esclarece que o INIDA está a actuar através da libertação de parasitas. “No que diz respeito à praga da tartaruga, está-se a fazer o acompanhamento para o reforço do combate biológico da mesma”.

Quanto ao pasto, nas zonas altas, o MAA sublinha que o desenvolvimento vegetativo tem acontecido dentro da normalidade, principalmente depois da queda das chuvas. Entretanto, no semiárido, a situação do pasto é mais crítica.

A mesma fonte realça que, apesar dos desafios, os agricultores mostram-se animados com o andamento da campanha.