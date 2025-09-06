Paragens de autocarros na Praia carecem de sinalização, iluminação e abrigos em condições - ARME

A maioria das paragens de autocarros na cidade da Praia apresenta condições precárias, com falta de sinalização horizontal e vertical, iluminação insuficiente e ausência de equipamentos básicos, como bancos, lixeiras e abrigos em bom estado, segundo o estudo sobre pontos de paragem e linhas dos transportes colectivos urbanos de passageiros na cidade da Praia, realizado pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME).

De acordo com a análise, divulgada esta sexta-feira, a maior parte dos pontos de paragem localiza-se em vias asfaltadas, o que beneficia a durabilidade dos veículos.

Contudo, a inexistência de marcações adequadas no pavimento aumenta o risco de sinistros, sobretudo em estradas de duplo sentido com apenas uma faixa de rodagem.

Outro problema identificado é a concentração de paragens na própria calçada, o que gera congestionamentos, especialmente nas horas de ponta.

A falta de faixas exclusivas para autocarros agrava a situação, originando atrasos e afetando a regularidade do serviço.

A ARME aponta ainda para a ocupação indevida das áreas de embarque e desembarque por veículos particulares, muitas vezes estacionados durante longos períodos. A fiscalização, defende o estudo, é fundamental para garantir que estas zonas cumpram a sua função.

No que toca à segurança, a ausência de iluminação em diversas paragens deixa os passageiros mais vulneráveis a assaltos e acidentes, enquanto a falta de identificação clara e a inconsistência na nomenclatura de algumas paragens geram confusão entre utentes e operadores.

O estudo recomenda, entre outras medidas, a criação de faixas exclusivas para autocarros, a instalação de sinalização adequada, a colocação de equipamentos essenciais (como bancos, lixeiras, mapas das linhas e quadros de horários), o reforço da iluminação pública e a reabilitação dos abrigos já existentes.

Sugere igualmente o reposicionamento de pontos de paragem próximos a esquinas ou rotundas, a padronização da nomenclatura e a realização de estudos complementares para otimizar o sistema de transporte coletivo.

Segundo a ARME, a melhoria das condições das paragens exige também um modelo de financiamento sustentável, que pode passar pela participação da operadora ou pela intervenção da Câmara Municipal da Praia, através do contrato de concessão do serviço.