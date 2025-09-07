Sal: PJ detém homem suspeito de VBG contra ex-companheira

De acordo com um comunicado divulgado este sábado, a detenção, efetuada fora de flagrante delito, na localidade da Palmeira, ocorreu no âmbito de investigações que apuraram que os alegados atos vinham sendo cometidos desde 2022 até à data da intervenção policial.
O arguido foi presente ao Tribunal da Comarca do Sal para primeiro interrogatório judicial, que determinou as seguintes medidas de coação: interdição de saída da ilha, apresentações periódicas às autoridades e proibição de aproximação da vítima.