​Fundação Gulbenkian apoia Cabo Verde com 80 mil euros após tempestade Erin

A Fundação Calouste Gulbenkian vai apoiar Cabo Verde com 80 mil euros, para mitigar os efeitos da tempestade tropical Erin, que atingiu o país no dia 11 de Agosto, afectando particularmente as ilhas de São Vicente e Santo Antão.

Segundo uma nota da Fundação Calouste Gulbenkian, desse montante, 30 mil euros serão destinados à Cruz Vermelha de Cabo Verde, para reforço da resposta de emergência às famílias mais vulneráveis, que combina assistência imediata e fortalecimento da resiliência comunitária, assegurando abrigo temporário, distribuição de alimentos, kits de higiene e outras necessidades básicas.

A Fundação garante que adicionalmente vai disponibilizar até 50 mil euros ao Hospital Dr. Baptista de Sousa, no Mindelo, parceiro da Fundação no projecto “Onco-CV”, para reposição urgente de consumíveis hospitalares, nomeadamente reagentes, e para responder ao eventual aumento da procura por cuidados médicos decorrente da situação de emergência.

A mesma fonte sublinhou que as fortes chuvas e inundações provocadas pela tempestade afectam directamente cerca de 27.500 pessoas, “interromperam por vários dias o fornecimento de água potável na ilha de São Vicente e causaram graves danos no sistema de saneamento, aumentando o risco de surtos de doenças infecciosas como cólera, dengue e doenças respiratórias”.

Com este apoio, a Fundação Calouste Gulbenkian pretende contribuir para a resposta aos prejuízos causados pela tempestade tropical Erin em Cabo Verde e apoiar a recuperação das comunidades mais afectadas.