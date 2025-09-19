Presidente do INPS destaca a importância de educar as crianças sobre a protecção social

O Presidente Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) do ressaltou, hoje, durante lançamento da Revista banda desenhada“ Aventuras da Protecção Social”, que para garantir que as futuras gerações compreendam a importância da segurança social é preciso começar a educação desde a infância. Informou ainda que já estão a ser pagos o subsídio escolar.

A revista tem como principal finalidade ampliar o conhecimento do público infantojuvenil sobre os benefícios da segurança social.

A ideia, segundo Mário Fernandes, é garantir que no momento que as crianças atingirem a idade adulta, já tenham consciência de que devem estar inscritas no sistema, assim como os seus beneficiários

“O objetivo principal da segurança social é ter todos dentro da segurança social. E não há como melhor começar do que começar educando as nossas crianças, que são um excelente meio para formar as pessoas e crescerem com a segurança social”, indagou.

Mário Fernandes destacou que a iniciativa, incluída dentro da estratégia de comunicação do INPS terá continuidade e será massificada com o apoio do Ministério da Educação.

O Objectivo também é de reforçar a estratégia de expansão da cobertura do INPS, que segundo este presidente existe um caminho a percorrer.

“Cabo Verde tem feito um percurso excelente relativamente à cobertura da proteção social. Se olhámos para números de 83, Cabo Verde tinha uma cobertura de cerca de 11% da população empregada. Hoje, em dados oficiais, estamos em 62,6%”, indicou.