Câmara da Praia anuncia espaço para acolher animais que deambulam na cidade

​O presidente da Câmara Municipal da Praia (CMP), Francisco Carvalho, revelou hoje que a autarquia já identificou um espaço para acolher animais que deambulam pelas ruas da capital, garantindo condições dignas e cuidados adequados.

O anúncio foi feito à margem da cerimónia de entrega de equipamentos de protecção individual aos trabalhadores do saneamento.

Segundo o autarca, o local contará com abastecimento de água, alimentação e acompanhamento de veterinário, de modo a recolher animais em segurança e com devido tratamento.

“Não podemos simplesmente tirar os animais de rua sem lhes assegurar cuidados”, destacou.

Carvalho contou ainda que o espaço já foi identificado, que o contrato com o veterinário está em fase final e as condições básicas estão criadas.

O presidente sublinhou que a iniciativa responde a uma preocupação antiga da população e que a medida faz parte de uma estratégia mais ampla de ordenamento e de melhoria da qualidade de vida na cidade da Praia.

