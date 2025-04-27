Brava: Jovem morre em actividade de pesca de mergulho

​Um jovem de 24 anos, da ilha Brava, perdeu a vida hoje enquanto praticava actividade de pesca de mergulho nos arredores do Ilhéu de Cima.

Segundo uma fonte familiar, a vítima, de nome Edson Patrick Andrade, saiu de manhã para pescar com o tio, mas acabou por se afogar durante a pesca.

Conforme relatou a mesma fonte, o rapaz mergulhou da primeira vez e conseguiu trazer peixe, mas uma segunda vez ao mergulhar não voltou mais à superfície.

“Ele mergulhou e passou muito tempo sem voltar a superfície. O companheiro percebeu que algo estava errado e foi procurar ajuda. Quando as autoridades chegaram o rapaz foi encontrado sem vida”, contou.

No passado mês Agosto, um pescador de nome Djodji também saiu para pescar nos arredores deste ilhéu, no entanto desapareceu e até hoje o corpo não foi encontrado, apenas o bote em que seguia foi resgatado.