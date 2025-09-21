Uni-CV prorroga candidaturas de bolsas Erasmus+ para Portugal

​A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) prorrogou até ao dia 16 de Outubro de 2025 o prazo de candidaturas de bolsas de mobilidade Erasmus+ para o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), em Portugal.

De acordo com uma nota da instituição, a prorrogação, formalizada pela adenda ao edital n.º 001-2025/26, visa permitir a participação de candidatos que não se inscreveram durante o período não lectivo e reforçar o intercâmbio académico entre as instituições.

As bolsas mantêm o destino, a duração de quatro meses, ou seja, de Fevereiro a Junho de 2026, e o apoio financeiro previsto pelo Erasmus+.

De acordo com a mesma fonte, podem candidatar-se estudantes da Uni-CV que estejam no 2.º ano da licenciatura, candidatos a mestrado com a licenciatura concluída, ou doutorandos com pelo menos um ano de estudo e projeto de investigação definido.

É exigida proficiência linguística adequada e compatibilidade do plano de estudos com a oferta formativa do IPCA e não é permitido acumular esta bolsa com outras do projecto IWONDER+.

Informou ainda que a candidatura é exclusivamente online e exige documentos como passaporte válido, curriculum vitae, carta de motivação, declaração de matrícula, transcrição de registos em inglês, plano de estudos e carta de referência, para além de outros comprovativos relevantes.

A seleção será baseada em três critérios, relevância do plano de estudos (60%), motivação do candidato (20%) e não participação prévia em mobilidades (20%), indicando que o financiamento inclui 850 euros mensais para subsistência e 580 euros para viagem aérea.

A Uni-CV alertou ainda que os seleccionados deverão cumprir prazos de submissão documental pré-partida e apresentar relatórios institucionais no regresso.