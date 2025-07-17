Ministro do Mar garante que Porto do Maio já se encontra em condições normais de operação

O Ministro do Mar garantiu, hoje , no Mindelo, que o processo de dragagem no Porto do Maio foi concluído há cerca de duas semanas e encontra-se actualmente em condições normais de operação, com a profundidade adequada para a atracação de navios. Informou ainda, que a ENAPOR já investiu cerca de 50 mil contos no processo.

Na página do seu ministério, Jorge Santos, também, refutou as declarações do presidente da Câmara Municipal do Maio sobre o processo de desassoreamento do Porto Inglês, classificando-as como "irresponsáveis", e assegurou que foi uma medida urgente para garantir o abastecimento da ilha e a operação segura dos navios no porto.

Explicou que, a infraestrutura foi afectada em 2024 por um fenómeno natural que provocou o assoreamento de uma das rampas. Perante esta situação, o Ministério do Mar emitiu orientações claras à ENAPOR, concessionária e autoridade portuária, para a elaboração e execução de um plano de intervenção que normalizasse o funcionamento do porto.

Informou ainda que durante o processo, registou-se a acumulação adicional de areia a montante do porto, situação que também passou a ser monitorizada. Mas esclareceu que, está em curso o seu reassentamento, trabalho conduzido em articulação com o Ministério do Ambiente.

Neste sentido, foi identificado um local adequado a norte do Porto Inglês, e a decisão é utilizar a areia para contribuir para o equilíbrio ambiental da própria.

“Não é para desequilibrar o ambiente. O reassentamento é feito com o objectivo do equilíbrio ambiental da ilha”, assegurou o governante.