Cabo Verde acolhe pela primeira vez Conferência Internacional da Língua Portuguesa e Espanhola

A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) vai receber, nos dias 11 e 12 de Novembro, a IV Conferência Internacional da Língua Portuguesa e Espanhola (CILPE), sob o tema “Multilinguismo, interculturalidade e cidadania”. Trata-se da primeira edição realizada em África, depois de Lisboa, Brasília e Assunção, e que contará com a presença de académicos, dirigentes políticos e personalidades de renome.

Numa conferência de imprensa realizada esta terça-feira, 23, o reitor da Uni-CV, José Arlindo Barreto, considerou que o encontro é uma oportunidade de reforço da cooperação académica e científica e de maior aproximação de Cabo Verde a outros povos.

“É motivo de grande honra para Cabo Verde. Esta iniciativa constitui uma espécie de diplomacia académica e científica que temos vindo a desenvolver e reforça a ligação do país a povos vizinhos e a comunidades mais distantes”, afirmou.

A conferência contará com a presença de diversas personalidades políticas e académicas, incluindo o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que fará a abertura, e o cardeal José Tolentino de Mendonça, responsável pela conferência inaugural.

A directora-geral do Multilinguismo da Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) salientou que o encontro vai além da simples valorização das línguas e centra-se nas políticas linguísticas e na relevância do português e do espanhol no plano internacional, "que representam mais de 800 milhões de falantes”, referiu Ana Paula Laborinha.

Por sua vez, o director do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) sublinhou que a CILPE será um espaço de reflexão sobre o papel das línguas no bem-estar das pessoas e do reforço da cooperação.

“Quando discutimos políticas, discutimos essencialmente o bem-estar das pessoas. Este encontro servirá também para reforçar a cooperação entre as línguas portuguesa e espanhola”, declarou João Laurentino Neves.

Já o director do gabinete do secretário-geral da OEI afirmou que a escolha de Cabo Verde representou um grande desafio para a organização, mas garantiu empenho no sucesso da conferência.

“Quando o secretário-geral decidiu fazer esta quarta edição em Cabo Verde, lançou-nos um grande desafio, mas é trabalhando em equipa que conseguiremos cumpri-lo”, disse Martín Lorenzo.

A conferência é organizada pela OEI, em parceria com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), o Instituto Camões, o Instituto Cervantes e o Instituto Guimarães Rosa do Brasil.