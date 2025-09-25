Regata internacional atraca em Mindelo com apoios a crianças afectadas pela tempestade

A regata internacional “Globe 40” atracou na tarde de ontem, na Marina do Mindelo, trazendo com eles matérias escolares, destinadas a apoiar 1200 Crianças afectadas pela tempestade tropical ERIN.

Segundo a regata, os materiais serão distribuídos pela associação humanitária de Cabo Verde UMANIZA.

O grupo de oito veleiros de alta desempenho, tripulados por equipas de várias nacionalidades, incluindo franceses, belgas, alemães e brasileiros, e permanecerá no país até o dia 2 de Outubro.

Aliás, a chegada os tripulantes foram recebidos pelo Ministro do Mar em representação do Governo.

Jorge Santos destacou, na página do seu ministério, o impacto positivo da iniciativa na projecção internacional do país, reforçando a imagem de Cabo Verde como uma nação comprometida com a protecção dos oceanos.

Cabo Verde, acentuou o Ministro, está alinhado com os objectivos desta regata e com os princípios de sustentabilidade que ela promove.

A regata iniciou-se a 14 de Setembro, em Cádis, Espanha, com conclusão prevista para Abril do próximo ano, na cidade francesa de Lorient. Até lá, os velejadores passarão ainda por destinos emblemáticos como Ilha da Reunião, Sydney (Austrália), Valparaíso (Chile) e Recife (Brasil).