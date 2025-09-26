Ilha do Sal: Acidente trágico na estrada que liga Santa Maria e Espargos faz um morto e dois feridos

​Um grave acidente de viação na noite desta quinta-feira, 25, na estrada nacional que liga Santa Maria a Espargos, na ilha do Sal, resultou na morte de um taxista e deixou dois feridos.

A vítima mortal foi identificada como Jair David, natural da ilha de Santo Antão.

O sinistro ocorreu quando um veículo da marca Toyota Prado perdeu o controle e embateu violentamente contra o táxi, que circulava no sentido Santa Maria-Espargos.

O taxista, Jair David, que seguia sozinho, teve morte imediata no local devido ao impacto da colisão.

No veículo Prado, além do condutor, viajava mais uma pessoa. A vítima com ferimentos é o passageiro do Prado que, de acordo com informações avançadas pelos bombeiros presentes no local, é um cidadão de nacionalidade guineense.

Devido à gravidade dos ferimentos, a sua evacuação para o Hospital Central da Praia, na ilha de Santiago, está a ser preparada. O condutor do Prado também sofreu ferimentos leves.

As autoridades confirmaram que o condutor do Prado, que inicialmente havia fugido do local do acidente, já se encontra sob a alçada da Polícia Nacional e a prestar declarações.

A Polícia Nacional não disponibilizou, até ao momento, maiores detalhes sobre as causas exactas do acidente, mas as investigações estão em curso para apurar todas as circunstâncias do trágico acidente que ceifou mais uma vida na estrada que liga os dois principais centros da ilha.