Universidade de Santiago distinguido nos Prémios LEAP 2025

A Universidade de Santiago (US) anunciou ter sido distinguida nos Prémios Learning and Education Advancement Platform 2025 (LEAP ), promovidos a partir do Reino Unido, ao conquistar o galardão na categoria Excellence in Blended and Online Learning - Education Institute/University.

O prémio reconhece a qualidade e a inovação do trabalho desenvolvido pela universidade no ensino a distância, em particular através da plataforma US Virtual, bem como a consistente estratégia de internacionalização da instituição, que tem colocado Cabo Verde no mapa académico global.

A edição de 2025 dos Prémios LEAP contou com candidatos de mais de 70 países, mais de 400 instituições e universidades representadas, mais de 260 líderes seniores entre reitores, vice-reitores e diretores e mais de 500 professores concorrentes.

O anúncio foi feito esta quarta-feira, dia 25 de setembro, durante uma cerimónia virtual via Zoom.

A entrega formal dos prémios está agendada para 6 de Novembro de 2025, em Dubai, num evento presencial que reunirá algumas das mais influentes personalidades e instituições da educação mundial.

Em paralelo, a cerimónia dos Prémios LEAP 2025 distinguiu igualmente o Professor Luís Rodrigues, docente da Universidade de Santiago e chefe do Departamento de Ciências da Educação, Filosofia e Letras, na categoria Valuable Contribution to the Education Industry.

O Prémio Educacional Internacional LEAP celebra instituições de destaque em todo o mundo que se notabilizam pela inovação, excelência e dedicação à educação.