Cabo Verde quer consolidar-se como destino turístico de excelência com impacto social

O presidente do Instituto do Turismo, Jair Fernandes, afirma que Cabo Verde pretende consolidar a sua posição no panorama internacional como destino turístico, transformando essa consolidação numa marca registada de excelência e com impacto positivo nas comunidades locais.

Em entrevista à Inforpress, a propósito do Dia Mundial do Turismo, assinalado anualmente a 27 de Setembro, Jair Fernandes reitera que, em 2026, Cabo Verde será palco central das comemorações regionais da efeméride.

“Trata-se de uma oportunidade estratégica para afirmar o arquipélago como destino turístico sustentável e competitivo”, afirma, salientando que a realização do evento em Cabo Verde exige uma preparação conjunta com operadores, municípios, universidades e sociedade civil, de forma a transformar o próximo ano numa verdadeira “montra” do potencial turístico do país.

“O turismo é a base e o motor da economia cabo-verdiana. A pandemia mostrou como o país parou quando o turismo parou. Por isso, este dia interpela-nos, enquanto cabo-verdianos e operadores, públicos e privados, a construirmos um ecossistema que garanta benefícios reais e mostre Cabo Verde como exemplo de excelência em sustentabilidade”, frisa.

O responsável aponta como grande desafio garantir que o turismo tenha impacto directo e positivo nas comunidades. Nesse sentido, lembra o trabalho desenvolvido pelo Instituto do Turismo, em articulação com o sector privado, câmaras municipais e sociedade civil.

Entre os projetos em curso, “destaca medidas de desencravamento e acessibilidade para permitir a chegada de turistas a localidades remotas, bem como ações de promoção internacional em feiras e eventos”, com o objetivo de consolidar Cabo Verde como destino de excelência.

Jair Fernandes sublinha ainda a importância de diversificar a oferta turística, defendendo um sector “policultural”, com várias variantes e segmentos de mercado.

Questionado sobre o que falta para dinamizar ainda mais o sector, o presidente do Instituto do Turismo aponta o investimento no capital humano como prioridade.

“Quase todos os destinos, inclusive os consolidados, apostam fortemente na formação. Aqui temos feito esse esforço através da Escola de Hotelaria e Turismo e dos Centros de Formação Profissional”, observa.

Paralelamente, destaca a importância dos incentivos fiscais e alfandegários previstos nos orçamentos do Estado para atrair projetos e empresários, bem como a educação para o turismo, não apenas em moldes formais, mas também como cultura de hospitalidade partilhada por cada cabo-verdiano.

“Cada cabo-verdiano deve sentir-se parte do ecossistema do turismo, valorizando a hospitalidade e os benefícios que este sector pode trazer a cada indivíduo”, realça.

Fernandes assegura que a meta é consolidar Cabo Verde como destino turístico de referência, alicerçado na qualidade, sustentabilidade e inovação, reforçando ano após ano a posição do país no cenário internacional.

O Dia Mundial do Turismo assinala-se anualmente a 27 de setembro, com o objetivo de sensibilizar para a importância do turismo enquanto motor de desenvolvimento económico, social, cultural e político a nível global.

A efeméride é instituída em 1979 pela ONU Turismo e celebrada pela primeira vez em 1980, numa data que marca igualmente a adoção dos estatutos da organização, em 27 de setembro de 1970.