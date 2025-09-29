Jovens cabo-verdianos querem estudar em Portugal, mas carecem de informação essencial - Estudo

Os jovens querem deixar o país ao terminar o ensino secundário, mas carecem de informação sobre o que encontrarão no país de acolhimento, neste caso em concreto, Portugal. A conclusão é de um projeto de investigação realizado entre 2022 e 2024 nas escolas secundárias de Cabo Verde, que analisou as expectativas e intenções dos alunos do 12.º ano quanto ao prosseguimento de estudos.

A informação foi avançada pela diretora do Centro Nova África de Lisboa, Katia Batista, no acto de apresentação dos resultados da pesquisa .

“O que sentimos é que os jovens têm fortes aspirações de sair do país quando completam o seu ensino secundário, muitos deles para estudar na universidade em Portugal, mas, por vezes, falta-lhes informação. Os jovens querem sair do país, mas não sabem bem o que vão encontrar; por vezes não têm a informação mais rigorosa possível sobre que tipo de estudos ou cursos devem seguir, nem sobre o que vão encontrar em termos de despesas do dia a dia e do apoio que terão”, afirmou.

O estudo sugere a criação de um programa de informação que esclareça os jovens sobre o que encontrarão em Portugal e onde poderão obter apoio financeiro. Katia Batista acrescenta que tem trabalhado com a Embaixada de Portugal no processo de obtenção de visto, para que os estudantes cheguem a tempo e sem constrangimentos quando vão estudar para Portugal.

“Então, o que sugerimos e vamos apresentar é que, eventualmente, aqui em Cabo Verde se possa apoiar estes jovens nas suas decisões através de um programa de informação. Um programa de informação que lhes dá exatamente dados sobre o que se vai aprender quando vão para Portugal, quais são os diversos cursos, as diferentes instituições de estudo, o que ganham com isso e depois os aspetos do dia a dia: onde têm apoio financeiro, quais são as despesas quando se deslocam. Muitas vezes, sentimos que há jovens que saem de Cabo Verde para estudar em Portugal, mas, por não terem esta informação, depois não dispõem das condições necessárias para o sucesso. Também temos trabalhado com a Embaixada em Portugal, de forma a que o processo de atribuição de vistos permita que estes jovens, quando decidem ir estudar, cheguem a tempo e assim possam ter as melhores condições para ter sucesso”, frisou.

O projeto de investigação, realizado entre 2022 e 2024 em 49 escolas secundárias de Cabo Verde, abrangeu mais de 9 mil alunos. O estudo analisou as expectativas e intenções dos alunos do 12.º ano quanto ao prosseguimento de estudos e acompanhou os seus percursos, tanto em Portugal como em Cabo Verde, para compreender os desafios da transição académica e social.