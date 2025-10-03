​Cerca de 1.400 habitações sociais em fase construção em todas as ilhas

O Governo de Cabo Verde anunciou, hoje, que tem em construção cerca de 1.400 habitações em todas as ilhas do país, uma aposta que reforça o direito a uma habitação condigna para as todas as famílias cabo-verdianas.

No quadro desta política habitacional, o Ministro das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Victor Coutinho, realizou hoje, uma visita de terreno às obras em Achada Limpo e à Zona K, para acompanhar o andamento das 450 novas habitações sociais em construção no município da capital.

A visita de Victor Coutinho enquadra-se nas atividades alusivas ao Dia Mundial do Habitat, celebrado anualmente na primeira segunda-feira do mês de outubro, este ano 06 de outubro.

“Com estas iniciativas, o Governo reafirma que a habitação é uma das suas prioridades estratégicas, com impacto direto na qualidade de vida das famílias, na coesão social e no desenvolvimento equilibrado do país”, enfatiza o Governo.