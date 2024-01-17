São Vicente: Banhistas já podem frequentar praia da Lajinha mas Cova Inglesa aguarda intervenção – capitão dos Portos

Os banhistas já têm autorização para frequentar a praia da Lajinha, no Mindelo, que se encontra em condições depois das chuvas de 11 de Agosto, mas a praia de Cova Inglesa ainda precisa de intervenção.

A informação foi avançada hoje pelo capitão dos Portos, Aguinaldo Lima, que foi abordado pela Inforpress sobre as duas praias mais urbanas da ilha de São Vicente.

Quanto à Lajinha garantiu que os testes às águas, analisados na Praia, mostraram que a praia está “perfeitamente em condições” para banhos.

Questionado sobre o porquê de se manter a bandeira amarela e não a verde, Aguinaldo Lima disse ser uma forma de recomendar “alguma cautela aos banhistas” e mostrar que a autorização definitiva vai ser dada de forma progressiva.

Em relação à praia de Cova Inglesa, a mesma fonte adiantou que a situação é bem crítica porque a destruição causada pelas chuvas foi “bem maior”.

“A Cova Inglesa foi completamente destruída, então antes de ser liberada para banhos precisa de intervenção”, precisou Aguinaldo Lima.

A tempestade Erin, ocorrida na madrugada do dia 11 de Agosto, inundou bairros, destruiu estradas e estabelecimentos comerciais, afectou o abastecimento de energia e água e provocou nove mortos, havendo ainda duas pessoas desaparecidas e vários desalojados.

Na sequência, o Governo decretou situação de calamidade por seis meses em São Vicente, Porto Novo (Santo Antão) e nos concelhos de São Nicolau, outros dos pontos do país afectados.

Foi aprovado um plano de resposta com apoios de emergência às famílias e actividades económicas, incluindo linhas de crédito bonificadas e verbas a fundo perdido, financiadas pelo Fundo Nacional de Emergência e pelo Fundo Soberano de Emergência, criado em 2019.