Cabo Verde marca presença pela primeira vez na feira internacional CONXEMAR

PorAnilza Rocha,6 out 2025 15:48

Cabo Verde marca presença, pela primeira vez na CONXEMAR, uma das mais importantes feiras internacionais dos sectores das pescas, aquacultura e transformação de produtos do mar. O evento acontece de 7 a 9 de Outubro, na cidade de Vigo, Espanha, informou hoje o Ministério do Mar.

Carlos Monteiro, Director Nacional de Pescas e Aquacultura (DNPA), é quem lidera a delegação cabo-verdiana que participa, em representação do país.

Integram a delegação nacional, além do Instituto do Mar, cinco empresas cabo-verdianas que irão expor os seus produtos e serviços ao longo dos três dias.

Além da exposição das empresas, a delegação cabo-verdiana irá apresentar informações institucionais e oportunidades de investimento no setor do mar e das pescas, com destaque para os Estaleiros Navais de Cabo Verde, a Zona Económica Especial Marítima, a ENAPOR e a SUCLA.

Para o DNPA, esta é uma ocasião única para afirmar internacionalmente o posicionamento estratégico de Cabo Verde no Atlântico, com foco na promoção das suas potencialidades marítimas e económicas.

Realizada anualmente, a CONXEMAR reúne os principais intervenientes da cadeia de valor dos produtos da pesca e da aquacultura, sendo organizada pela Associação Espanhola de Grossistas, Importadores, Exportadores e Transformadores de Produtos da Pesca e da Aquacultura.

Cabo Verde CONXEMAR Ministério do Mar

