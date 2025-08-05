Obras da AdS podem causar interrupções pontuais no fornecimento de água

A empresa Águas de Santiago (AdS)informou hoje que estão em curso, ou foram recentemente concluídas, obras de extensão das redes de abastecimento de água e saneamento em diversas localidades da ilha que podem interromper, pontualmente, o fornecimento de água devido a ajustes técnicos ou pequenas falhas involuntárias nas conexões.

Tais intervenções decorrem em Ponta d’Água, Achada São Filipe, Marrocos (Achada Grande Trás) e Veneza em Calheta de São Miguel.

Segundo a empresa, estas intervenções integram o plano de melhoria da qualidade do serviço e ampliação da rede de abastecimento, com o objectivo de garantir um acesso mais eficiente e seguro à água potável nas diferentes comunidades da ilha de Santiago.

A AdS informou ainda que no âmbito do Programa de Necessidades Imediatas de Investimentos em Água e Saneamento (NIASA), tiveram início, no passado dia 30, as obras de extensão da rede de abastecimento de água na localidade de Achada São Filipe.

A intervenção terá uma duração de 90 dias e tem como pricipais objectivos efectuar a extensão da rede de abastecimento de água às zonas ainda não cobertas e reduzir as perdas de água no sistema.

Durante o período das obras, poderão verificar-se alguns condicionamentos temporários no trânsito, nas ruas onde os trabalhos serão executados, durante o horário laboral das 08h00 às 17h00.