Dano em cabo de fibra óptica afecta comunicações do sistema SCADA

O Operador Nacional de Sistema Elétrico de Cabo Verde (ONSEC) informou hoje que um cabo de fibra óptica foi danificado por terceiros na zona de Achada Grande, na cidade da Praia, provocando perturbações nas comunicações do sistema SCADA (Controle de Supervisão e Aquisição de Dados).

“Trata se de mais um dano em infraestrutura elétrica, neste caso, no sistema de comunicação, causado por empresas em obras na via pública”, lê-se no comunicado da ONSEC. A empresa apela a melhor coordenação entre entidades, aquando de escavações na via pública, evitando constrangimentos tanto às infraestruturas como também aos clientes.

