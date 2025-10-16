EPEC reforça capacidade de produção na ilha do Fogo com novo gerador móvel

De acordo com a empresa, a medida visa reduzir o défice de fornecimento e diminuir a severidade dos cortes em curso.
A EPEC aproveitou para informar que foi recuperado mais um gerador, o que permitiu reduzir o défice de fornecimento e diminuir os cortes em curso na ilha do Fogo.
Conforme a empresa, em nota, encontra-se ainda em curso o processo de aquisição e instalação de um novo grupo gerador com potência de 2 MVA (1,6 MW) para a Central de São Filipe.
“Este investimento reforçará significativamente a capacidade instalada e melhorará a resiliência do sistema face a eventuais paragens programadas ou imprevistas”, reforçou a empresa de produção de energia.