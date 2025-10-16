País

EPEC reforça capacidade de produção na ilha do Fogo com novo gerador móvel

PorAnilza Rocha,16 out 2025 9:03

A Empresa de Produção de Energia (EPEC) anunciou, esta quarta-feira, a colocação, a partir de hoje, de um grupo gerador móvel contentorizado, com potência de 1 MW, na Central de São Filipe, cuja entrada em funcionamento está prevista logo após a sua chegada e instalação.

De acordo com a empresa, a medida visa reduzir o défice de fornecimento e diminuir a severidade dos cortes em curso.

A EPEC aproveitou para informar que foi recuperado mais um gerador, o que permitiu reduzir o défice de fornecimento e diminuir os cortes em curso na ilha do Fogo. 

Conforme a empresa, em nota, encontra-se ainda em curso o processo de aquisição e instalação de um novo grupo gerador com potência de 2 MVA (1,6 MW) para a Central de São Filipe.

“Este investimento reforçará significativamente a capacidade instalada e melhorará a resiliência do sistema face a eventuais paragens programadas ou imprevistas”, reforçou a empresa de produção de energia.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

EPEC fogo gerador móvel

Autoria:Anilza Rocha,16 out 2025 9:03

Editado porAndre Amaral  em  16 out 2025 9:04

pub.
pub
pub.
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.