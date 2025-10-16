Mulheres continuam sub-representadas nas ciências e tecnologias- ARME

As mulheres continuam sub-representadas nas áreas das ciências e das tecnologias. A afirmação é da presidente do Conselho de Administração da ARME, Leonilde dos Santos, na abertura da Empodera Tech - Cabo Verde International Summit, que teve lugar esta manhã na cidade da Praia.

“Apesar dos avanços, persistem ainda alguns desafios significativos. As mulheres continuam sub representadas nas áreas das ciências, tecnologias, engenharia e matemática e enfrentam barreiras no acesso de oportunidades e muitas vezes os seus talentos são subvalorizados. Mas também sabemos que onde há desafios, há oportunidades, e é por isso mesmo que este Summit é tão importante porque convoca-nos a todos a agir, inovar e a transformar”, afirmou.

A presidente da ARME considera que a participação das mulheres nas áreas das TIC é mais do que uma questão de justiça social.

“Acredito profundamente que a participação das mulheres nas TICs não é apenas uma questão de justiça social ou uma igualdade de oportunidades. É, acima de tudo, um desígnio nacional, e também um desígnio mundial, quando mulheres estão presentes na criação, na regulação, na inovação tecnológica, todos ganhamos”, destacou.

O ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial e ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública, Eurico Monteiro, reconhece que as mulheres ainda enfrentam maiores dificuldades nas áreas da tecnologia, mas sublinha que estas podem ser colmatadas através de políticas de incentivo.

“Ainda também se nota que maiores dificuldades, maiores obstáculos também se põem às mulheres nessa matéria. Quando pensamos nos diversos sectores das novas tecnologias que temos vemos uma presença muito mais significativa dos homens do que das mulheres. Em frequência,dos estabelecimentos de ensino, já notamos maior presença feminina, mas ainda continuamos com, digamos, algum domínio dos homens. O que significa que nesta matéria também se põe um problema de igualdade de acesso de oportunidades, um problema também de equidade, que não só pode ser ultrapassado com medidas de política de incentivo, mas também com o próprio esforço de conscientização ", frisou.

A Empodera Tech - Cabo Verde International Summit é realizada pela Women In Tech Cabo Verde, em parceria com a Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME).O objetivo é promover e valorizar a interseção entre tecnologia, educação e empoderamento feminino.