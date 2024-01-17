Flávio Gomes vence Bootcamp Comunidade 365 em São Vicente

Flávio Gomes foi hoje consagrado vencedor do concurso Bootcamp Comunidade 365 em São Vicente, com o projecto “Total Performance”, que propõe a preparação física para atletas de alto rendimento, assim como para iniciantes.

Em declarações à Inforpress, Flávio Gomes admitiu que não esperava conquistar o primeiro lugar, uma vez que o projecto ainda se encontra numa fase inicial de estudo de casos, com vista ao seu desenvolvimento e projecção futura.

Agora, o objectivo é aperfeiçoar o projecto, dando-lhe maior ênfase prática e técnica, e adquirir mais conhecimento numa segunda fase, de modo a integrá-lo da melhor forma na sociedade.

“Como preparador físico, tenho notado a ausência de um programa estruturado de treino por parte de clubes e entidades desportivas, especialmente no controlo de carga de atletas de alto rendimento. A minha ideia é, através de estudos científicos e da minha experiência prática, elaborar um plano baseado na individualidade de cada atleta e nos princípios do treino desportivo”, explicou.

O projecto de Flávio Gomes visa desenvolver a base física do atleta e, posteriormente, identificar a modalidade desportiva mais adequada, apoiando-se numa rede de contactos com clubes e treinadores de diversas áreas. O passo seguinte é projectar atletas a nível internacional.

Segundo Angleson Vieira, gestor do Bootcamp Comunidade 365, o segundo lugar foi atribuído ao projecto “Medicina Veterinária e Equitação”, de Nídia Araújo; o terceiro lugar coube a Tânia Pir, com um projeto desportivo “muito maduro em termos financeiros”; e o quarto lugar foi para Hélder Pio, com um projeto dedicado a pessoas portadoras de deficiência.

Inicialmente, estava previsto selecionar apenas três vencedores para a próxima fase. No entanto, devido a um empate, foi atribuída uma menção honrosa, aumentando para quatro o número de projetos selecionados, como incentivo à participação futura de outros jovens.

“Através de um sistema de pontuação e análise, coordenado pelos três júris, conseguimos definir os vencedores do primeiro ao terceiro lugar. No entanto, como houve empate no terceiro, decidimos selecionar um quarto projeto”, explicou Angleson Vieira.

A próxima fase do concurso será um acelerador de ideias, que decorrerá na cidade da Praia em 2026, com a participação de jovens de São Vicente, Boa Vista, Santa Cruz e Praia.

O Bootcamp Comunidade 365 é financiado pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano e implementado pela empresa WeCare, na cidade da Praia. Trata-se de um programa de certificação para clubes e associações desportivas, com o objetivo de apoiar entidades que utilizam o desporto como instrumento de capacitação e de apoio às suas comunidades.

Na edição de São Vicente participaram 11 jovens, que durante uma semana apresentaram os seus projetos, foram capacitados para melhorar as suas ideias e motivados a participar na etapa final do concurso, onde três projetos serão selecionados para maturação e desenvolvimento.