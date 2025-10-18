Mano a Mano Off-Road reconstrói Jardim Infantil Bracinha no Iraque

O Mano a Mano Off-Road entrega este sábado o Jardim Infantil Bracinha, na comunidade do Iraque, em São Vicente, completamente reconstruído, num projeto orçado em mais de 7 mil contos. A iniciativa contou com o apoio de vários parceiros, além das contribuições dos participantes nas expedições de todo-o-terreno organizadas pelo grupo.

Em declarações à Rádio Morabeza, Luís Madureira, da organização, explica que, com esta acção, o Mano a Mano Off-Road pretende melhorar as condições de acolhimento das crianças.

“Como se sabe, esta é já a 12.ª edição do Mano a Mano Off-Road. Trata-se de um grupo de amigos e de pessoas que se juntam a esta iniciativa, que tem também como propósito a construção de um jardim infantil em cada edição. Acreditamos que as crianças são o futuro e queremos dotar algumas comunidades das infraestruturas necessárias para que se possam desenvolver de forma mais condigna e em melhores condições”, afirma.

Segundo a organização, o gesto simboliza o compromisso do grupo com o futuro das crianças cabo-verdianas.

“Antes de mais, que esta nossa iniciativa possa servir de exemplo para outras organizações, porque, de facto, reunir fundos e aplicá-los desta forma solidária, sem esperar nada em troca. Por isso, esperamos que este gesto possa inspirar outras entidades a seguir o mesmo caminho. E, para as próprias crianças, que nunca se esqueçam de que há sempre alguém que acredita nelas e que, um dia, quando forem adultas como nós, possam também retribuir, fazendo o mesmo por outras crianças”, refere.

Esta é a 12.ª edição do Mano a Mano Off-Road, um evento que alia aventura e solidariedade, promovendo passeios de todo-o-terreno pelas ilhas de Cabo Verde e apoiando projectos sociais em diferentes comunidades.

A cerimónia de entrega do Jardim Infantil Bracinha está marcada para as 10h30 deste sábado.