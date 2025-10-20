INE aponta limitações orçamentais e técnicas como principais desafios na produção de estatísticas

Limitações orçamentais e capacidade técnica insuficiente continuam a ser obstáculos à produção de estatísticas oficiais, sobretudo em África. A constatação é do presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE), João Cardoso, durante um evento que assinalou hoje, na Praia, o Dia Mundial da Estatística.

“Em África, a produção de estatísticas oficiais enfrenta desafios significativos: limitações orçamentais, capacidade técnica insuficiente, lacunas nos sistemas de informação e dificuldades na recolha de dados em áreas remotas. No entanto, estes obstáculos não nos desanimam. Pelo contrário, reforçam a nossa determinação em melhorar metodologias, investir em capacitação e garantir que os dados cheguem a todos os cidadãos e decisores”, afirmou João Cardoso.

O responsável sublinhou ainda que a qualidade dos dados é fundamental para que políticas e programas respondam às necessidades reais da população, promovendo um desenvolvimento inclusivo e sustentável. “É nossa responsabilidade assegurar que os dados sejam rigorosos, imparciais e relevantes, refletindo a realidade de todas as camadas da sociedade”, acrescentou.

Para o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças e da Economia Digital, Olavo Correia, o grande desafio não está apenas na produção de dados, mas na sua transformação em instrumentos de ação.

“Não se trata apenas de produzir dados e divulgá-los, até podemos ter informação em excesso. O importante é convertê-los em conhecimento útil, aplicável pelas pessoas e pelas empresas, promovendo a mudança que o país precisa. Dados estatísticos só cumprem o seu papel se forem usados e transformados em ação concreta, gerando benefícios reais para todos”, explicou.

Olavo Correia destacou ainda a necessidade de continuar a investir em infraestruturas estatísticas, literacia de dados e parcerias internacionais. “Dados de qualidade são essenciais para conceber, implementar e avaliar políticas públicas — fiscais, orçamentais, monetárias, de investimento público ou de setor externo. Não basta desenhar políticas e anunciá-las; é fundamental poder avaliá-las, não apenas pelo Governo, mas por todos os cidadãos”, frisou.

O Dia Mundial da Estatística é celebrado este ano sob o lema "Impulsionar a Mudança com Estatísticas e Dados de Qualidade para Todos". Com o evento, o INE reforça o compromisso com a produção e disseminação de dados fiáveis, acessíveis e de elevada qualidade.




















































