ACLCC inicia rastreios de cancro da mama e próstata na Praia e em Santa Cruz

A Associação Cabo-verdiana de Luta Contra o Cancro (ACLCC) inicia, no próximo sábado, rastreios de cancro da mama e da próstata em várias zonas da cidade da Praia e em Santa Cruz, na ilha de Santiago. A iniciativa insere-se nas campanhas “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”, sob o lema “Unidos na Luta Contra o Cancro”.

Segundo o presidente da associação, José Benvindo Lopes, a ação vai ser realizada nos bairros que mais necessitam neste momento.

“Vamos fazer rastreios em alguns bairros mais críticos. A decisão foi tomada em parceria com as delegacias de saúde da Praia e de Santa Cruz. São bairros como Águas Fundas, Ponta D'Agua, Bela Vista, Tira Chapéu e também Santa Cruz. Foram escolhidos porque, de acordo com as autoridades de saúde local, são zonas que mais necessitam”, avançou.

A Associação Cabo-verdiana de Luta Contra o Cancro recorda que, todos os anos, são diagnosticados cerca de 400 novos casos em Cabo Verde.

“São uma compilação dos dados do Hospitais Batista de Sousa e do Hospital da Praia, porque são os dois centros com capacidade de fazer o diagnóstico de cancro de forma em geral, então temos por volta de 400, 500 novos casos por ano aqui em Cabo Verde”, disse.

2025 foi designado como o Ano do Cancro em Cabo Verde, com o lema "Sperança é nos força, union é nos cura". A iniciativa, lançada pelo Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) em parceria com a Direção Nacional da Saúde e outras organizações, visa reforçar a prevenção, o rastreio e o acesso a tratamentos oncológicos no país.