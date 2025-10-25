Nações Unidas celebram 80 anos com plantação de árvores frutíferas na Praia

A coordenadora das Nações Unidas em Cabo Verde afirmou hoje que a plantação de 80 árvores na Praia simboliza o compromisso da organização com o desenvolvimento sustentável e com a criação de espaços verdes nas comunidades.

Patrícia Portela de Souza explicou que a iniciativa está inserida nas actividades de comemorações dos 80 anos da Organização das Nações Unidas e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).

A ideia, segundo avançou, é promover o verde nos bairros e reafirmar o compromisso com o desenvolvimento sustentável e deixar um legado duradouro para as comunidades, promovendo não só o ambiente, mas também o envolvimento cívico.

“Começamos as celebrações dos 80 anos das Nações Unidas na ilha de São Nicolau com o projecto ODS nas ilhas onde conversamos com as comunidades, ouvimos as pessoas e autoridades locais sobre as demandas e os desafios das ilhas, mas, sobretudo, as oportunidades que as ilhas têm”, apontou.

A coordenadora destacou a importância de trazer mais verde para os bairros e de fazer isso em conjunto com a comunidade e em parceria com a Câmara e a Assembleia Municipal da Praia.

“O projecto ODS nas ilhas já esteve nas ilhas do Fogo e de São Nicolau e, com a plantação de árvores aqui na Praia, temos um trabalho grande a fazer aqui em Cabo Verde e em todo o mundo, para acelerar as acções da Agenda 2030 sobre o Objectivo de Desenvolvimento Sustentável”, precisou.

“Temos pressa, temos de fazer mais e melhor para que o desenvolvimento chegue a todos os cantos de Cabo Verde”, sublinhou, reforçando que nenhuma nação conseguirá enfrentar sozinha os desafios globais, sendo essencial o espírito de cooperação internacional.

A responsável considerou simbólico o envolvimento das crianças na plantação, por considerar que “as crianças são as sementes do nosso presente e do nosso futuro”.

Entre as espécies plantadas contam-se tamarindeiras, mangueiras, abacateiros e limoeiros, árvores que, segundo a coordenadora, “darão muitos frutos para Cabo Verde e para as próximas gerações”.

Por seu turno, a presidente da Assembleia Municipal da Praia, Clara Marques, manifestou a sua satisfação pela parceria com as Nações Unidas na plantação de 80 árvores de frutos, uma iniciativa que simboliza o compromisso conjunto com o desenvolvimento sustentável.

Segundo Clara Marques, a autarquia acolheu “com muito agrado” esta acção que decorre no bairro de São Filipe, um espaço com potencial para acolher uma ampla área verde.

“Esta plantação é importante não só para embelezar a cidade, mas também para produzir alimentos”, afirmou.

Clara Marques apelou à população para seguir o exemplo e plantar árvores de frutos em todo o país, lembrando os desafios climáticos enfrentados por Cabo Verde como a pouca chuva.

A presidente acrescentou que a iniciativa será estendida a outras comunidades do concelho da Praia, reforçando o compromisso da autarquia com a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento local.