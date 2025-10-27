​Jovem santa-cruzense desenvolve aplicativo “Buleia” para modernizar o serviço de táxi

O jovem santa-cruzense Anísio Ronaldo Gonçalves está a desenvolver um inovador aplicativo denominado “Buleia”, com o objectivo de modernizar e facilitar o serviço de táxi no município de Santa Cruz. A apresentação do protótipo do projecto aconteceu no sábado, 25, na Câmara Municipal de Santa Cruz.

Segundo a Câmara Municipal de Santa Cruz, numa publicação na rede social, a aplicação permitirá que os motoristas de táxi se registrem na plataforma e possam ser solicitados directamente pelos utilizadores, promovendo maior comodidade, rapidez e segurança na mobilidade urbana.

Para o edil santa-cruzense Carlos Silva, o aplicativo “Buleia” representa um passo importante rumo à transformação digital do sector dos transportes em Santa Cruz, evidenciando o potencial criativo e empreendedor da juventude local.

Depois da apresentação do protótipo do projecto, o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz elogiou o mentor, manifestou grande satisfação com a iniciativa e demonstrou total disponibilidade em apoiar e abraçar o projecto.