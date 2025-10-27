Luís Carlos Santos Barbosa é o novo Coordenador da UASE

A nomeação, formalizada através de Contrato de Gestão, consta numa resolução publicada no Boletim Oficial de hoje.
O Contrato de Gestão é válido por um período de três anos e os efeitos começaram a contam desde o dia 01 de Outubro.
Luís Carlos Santos Barbosa substitui assim Sandeney Fernandes com quem o Governo anunciou no passado mês de Agosto que cessou o vínculo contratual uma vez que era investigado por alegadas práticas de conduta imprópria, favorecimento pessoal e tráfico de influências no exercício de funções públicas.