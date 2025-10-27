Luís Carlos Santos Barbosa é o novo Coordenador da UASE

Luís Carlos Santos Barbosa, Mestre em Contabilidade e Finanças, foi contratado para exercer as funções de Coordenador da Unidade de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado (UASE), estrutura tutelada pelo Ministério das Finanças.

A nomeação, formalizada através de Contrato de Gestão, consta numa resolução publicada no Boletim Oficial de hoje.

O Contrato de Gestão é válido por um período de três anos e os efeitos começaram a contam desde o dia 01 de Outubro.

Luís Carlos Santos Barbosa substitui assim Sandeney Fernandes com quem o Governo anunciou no passado mês de Agosto que cessou o vínculo contratual uma vez que era investigado por alegadas práticas de conduta imprópria, favorecimento pessoal e tráfico de influências no exercício de funções públicas.