Há pouco conhecimento e utilização da propriedade intelectual em Cabo Verde-IGQPI

Há pouco conhecimento e utilização da propriedade intelectual em Cabo Verde. A afirmação é da presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão da Qualidade e Propriedade Intelectual, Ana Paula Spencer, que falava à imprensa esta manhã, na Cidade da Praia, à margem da abertura do workshop de apresentação do programa “IP Lab para Micro, Pequenas e Médias Empresas e Startups”.

A responsável adianta que apenas 17% dos pedidos de registo de propriedade intelectual provêm de empresas e inventores nacionais.

“E isto nos indica claramente que existe um pouco conhecimento e pouca utilização da propriedade intelectual aqui em Cabo Verde. E quando estamos a falar realmente desses direitos, das marcas, das patentes, dos desenhos e outros direitos, a utilização desses direitos fazem a diferença no sucesso de um negócio”, afirmou.

Ana Paula Spencer reforça que o programa “IP Lab para Micro, Pequenas e Médias Empresas e Startups” permitirá ao IGQPI reforçar a sua própria capacidade e ao mesmo tempo, pretende mostrar a estas empresas e iniciativas como utilizar a propriedade intelectual nas suas estratégias de negócio, de forma a alcançarem um melhor posicionamento no mercado.

“Este programa que é o IP Lab para micro, pequenas e médias empresas e startups é exatamente isso, reforçar a nossa capacidade para podermos apoiar as micro, pequenas e médias empresas e as startups a compreenderem melhor a propriedade intelectual e a utilizarem nas suas estratégias de negócio, de inovação, de investimento para possibilitar um melhor posicionamento aqui no mercado nacional e também no mercado global”, destacou.

A diretora de Serviço do IGQPI, Sónia Duarte, afirma que, depois do workshop, as empresas interessadas passarão para a próxima fase, que inclui consultoria e apoio técnico sobre como utilizar as ferramentas da propriedade intelectual.

“Hoje iniciamos com o lançamento e mediante, por exemplo, o interesse das startups, pequenas e médias e micro empresas vão poder ir para a próxima fase que vão ter uma consultoria, um apoio técnico de como então utilizar essas ferramentas da Propriedade intelectual”, esclareceu.

O programa “IP Lab para Micro, Pequenas e Médias Empresas e Startups” é desenvolvido pelo Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual, em parceria com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e destina-se a todas as micro, pequenas e médias empresas, bem como a startups, a nível nacional.