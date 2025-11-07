​CNDHC e INMLCF reforçam a protecção dos direitos humanos em Cabo Verde

A Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania (CNDHC) e o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) assinaram esta sexta-feira, 07, um protocolo de cooperação institucional, com vista a reforçar a protecção e promoção dos direitos humanos em Cabo Verde, em particular nas áreas ligadas à investigação forense, prevenção da tortura e tratamento digno de vítimas e pessoas privadas de liberdade.

Segundo uma nota da CNDHC, o acordo, rubricado, estabelece um quadro formal de colaboração entre as duas instituições, prevendo acções conjuntas de formação, partilha de informação técnica, elaboração de relatórios temáticos e apoio em casos com relevância para os direitos humanos.

Na ocasião, a presidente da CNDHC, Eurídice Mascarenhas, sublinhou que este protocolo visa reforçar o compromisso com os princípios da dignidade humana e da justiça.

“A cooperação com o INMLCF permitirá melhorar os mecanismos de monitorização, investigação e prevenção de violações de direitos humanos, em particular no sistema de justiça criminal e nos contextos de detenção” e realçou ainda que a CNDHC “conta com o INMLCF em várias frentes”, aponta.

Por sua vez, a presidente do INMLCF, Ineida Cabral Sena, destacou a importância da parceria para o fortalecimento institucional, referindo que “a ciência forense é um instrumento fundamental para garantir a verdade, a justiça e o respeito pelos direitos fundamentais”.

A dirigente ressaltou ainda a necessidade de se intensificar a cooperação na área da formação, destacando o investimento em educação, nomeadamente com a introdução de uma disciplina de Medicina Legal nas universidades, de forma a preparar novas gerações de profissionais com sólida consciência técnica e científica.

O protocolo insere-se na estratégia nacional de consolidação de uma cultura de direitos humanos e de cidadania activa, promovendo uma atuação mais integrada entre as instituições públicas com responsabilidades na proteção da vida, da integridade física e da justiça.