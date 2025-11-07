Procuradoria-Geral esclarece caso de agressão sexual a menor em Santa Cruz

A Procuradoria-Geral da República veio a público esclarecer informações relativamente ao processo-crime que envolve vítima menor agressão sexual no concelho de Santa Cruz, confirmando a condenação do avô a 9 anos e 4 meses de prisão, não transitado em julgado.

No comunicado divulgado hoje, a PGR explicou que o arguido, avô da ofendida, foi condenado pela prática, em autoria material e na forma consumada, de um crime de agressão sexual com penetração, na forma agravada e continuada.

Contudo, o processo encontra-se ainda pendente para apreciação em sede de recurso no Tribunal da Relação de Sotavento.

Relativamente aos factos alegadamente perpetrados pelo tio da menor, esclarece-se que só teve conhecimento da denúncia após prolação da sentença, concretamente a 13 de Fevereiro, encontrando-se o processo em fase de instrução.

A Procuradoria-Geral da República reafirma o seu compromisso com a defesa dos direitos das vítimas, em especial das crianças, e com o rigoroso cumprimento da lei e dos princípios do Estado de Direito Democrático.

Foto: Depositphotos