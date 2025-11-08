Projecto EmpowHER impulsiona o empreendedorismo feminino em Santiago

​A associação AECV, em parceria com o IEFP e a associação Les Étoiles de Tarrafal, lançou hoje, na Praia, o projecto EmpowHER, que vai capacitar 50 mulheres vulneráveis e financiar 20 iniciativas empresariais em Santiago.

A iniciativa é co-financiada pela União Europeia e pretende reforçar a autonomia económica de mulheres empreendedoras da ilha de Santiago.

Em declarações à Inforpress, a presidente da AECV – Avenir Écoles Cap-Vert, Adriana Correia, explicou que o projecto seleccionou 50 mulheres com base em critérios sociais, priorizando beneficiárias com cadastro social, limitações financeiras e falta de meios para desenvolver os seus negócios.

“O objectivo é apoiar mulheres de Santiago que não têm condições para avançar com os seus projectos. Trabalhamos em parceria com o Centro de Formação do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e garantimos formação, alimentação, transporte e uma compensação diária de 500 escudos”, explicou.

A formação arranca na próxima segunda-feira, 10, e decorre até 28 do corrente, contando ainda com um acompanhamento contínuo durante seis meses.

Entre as participantes, vão ser seleccionados 20 projectos para financiamento, permitindo que as mulheres iniciem ou expandam os seus negócios.

As beneficiárias também terão apoio para formalizar as suas actividades, permitindo acesso futuro a crédito e novas oportunidades de mercado.

Por sua vez, o director do Centro de Emprego e Formação Profissional de Santa Catarina, Arlindo Mendes, enalteceu o impacto multiplicador da iniciativa.

“Este projecto transforma vidas, não apenas as 50 mulheres, mas suas famílias, vizinhos e comunidades. O conhecimento transmitido aqui expande-se e gera mudança social. Acreditamos que, com autonomia financeira, essas mulheres poderão empregar outras pessoas e contribuir para o desenvolvimento do país”, afirmou.

Já a presidente da Associação Les Étoiles de Tarrafal, Sãozinha Tavares, sublinhou que a organização decidiu apoiar o EmpowHER por estar alinhado com a sua missão de promover o empoderamento feminino.

“Queremos dar às mulheres outra visão, outra perspectiva, para que floresçam naquilo a que se dedicam. Mulheres são a base da sociedade e este projecto permite inspirar, sensibilizar e acompanhar o seu progresso”, apontou.

A responsável realçou ainda as acções de sensibilização já realizadas em alguns liceus da ilha, nomeadamente o liceu Amílcar Cabral, o de São Miguel e o do Tarrafal com alunas do 11.º e 12.º ano, como parte da fase inicial do projecto.

“O objectivo é inspirar as jovens e preparar o terreno para novas gerações de empreendedoras”, frisou.

O EmpowHER pretende, assim, consolidar um ecossistema de empreendedorismo feminino em Santiago, unindo formação, financiamento, acompanhamento técnico e formalização de pequenos negócios, com impacto previsto em várias comunidades da ilha.