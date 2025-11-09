Novo CEMFA promete colocar Cabo Verde como um actor responsável e credível na segurança da região do Atlântico Norte

​O novo Chefe do Estado Maior das Forças Armadas (CEMFA), contra-almirante Manuel Semedo, prometeu este sábado, 08, aquando do seu empossamento no cargo, colocar Cabo Verde como um actor “responsável e credível” na segurança da região do Atlântico Norte.

Manuel Semedo, empossado pelo Presidente da República, declarou que este momento é de “elevado significado pessoal, profissional e institucional”.

“Abraço esta responsabilidade plenamente consciente dos desafios, mas também com a firme convicção de que, com a união, profissionalismo e dedicação de todos, saberemos encontrar soluções para as dificuldades que certamente iremos encontrar no domínio da defesa e da segurança nacional”, afiançou.

Segundo afirmou, este acto de posse constitui um momento de “grande responsabilidade e compromisso” e que, a partir de agora, estará plenamente consciente das suas funções que exigem uma liderança firme, com visão estratégica e serenidade na tomada das decisões.

O empossado agradeceu, ao Governo e ao Presidente da República, pela confiança nele depositada, a todos os colegas e aqueles que contribuíram para o seu percurso, sublinhando que as Forças Armadas, desde a sua criação, têm sido um dos “pilares essenciais” da soberania do país e um símbolo de estabilidade, paz e coesão nacional.

“É esse legado de honra e resiliência que me comprometo a preservar e fortalecer”, explicitou.

O antigo Capitão-de-Navio assegurou que a sua prioridade será reforçar as capacidades operacionais e tecnológicas das Forças Armadas, assegurando a modernização e a sua permanente prontidão, valorizando os recursos humanos, investindo na formação contínua, na meritocracia e no bem-estar de todos os efectivos.

Aprofundar as parcerias nacionais, regionais e internacionais e, colocar Cabo Verde, como um actor credível e responsável na segurança do Atlântico do Norte, fazer a ligação entre as forças armadas e a sociedade cabo-verdiana, promovendo a ética, a transparência e o reforço da imagem institucional, aproximando ainda mais a instituição da nação, são outras prioridades.

“Vivemos num mundo cada vez mais complexo, em que os desafios à defesa e à segurança nacional se intensificam, com o surgimento de novas dimensões de ameaça, como os ciber-ataques, a pirataria marítima, o tráfico transnacional, as alterações climáticas ou a produção de infra-estruturas críticas, entre outros”, vincou.

Manuel Semedo sublinhou que estas ameaças constituem um “sério desafio” para uma nação como Cabo Verde, com sua geografia, onde os recursos são sempre “limitados e desproporcionais”, face às demandas.

Contudo, afirmou que se torna imperativo reforçar capacidades de defesa, a prontidão operacional e o investimento nos recursos humanos.

Neste novo ciclo que agora inicia, Manuel Semedo disse que assume o compromisso de liderança nas forças armadas com firmeza, justiça e espírito de missão.

“Prometo honrar e dignificar todos aqueles que tanto deram à nossa pátria e levar bem alto o nome das Forças Armadas de Cabo Verde para retribuir com inteligência, zelo e dedicação a confiança que depositaram em mim”, finalizou.