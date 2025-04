Forças Armadas prestam homenagem aos militares falecidos em Guindão

As Forças Armadas de Cabo Verde realizaram hoje, uma cerimónia em memória dos militares que morreram no acidente ocorrido em Guindão, no dia 2 de Abril de 2023.

“Em reconhecimento à dedicação, coragem e espírito de missão destes militares, serão realizadas missas e visitas aos familiares dos malogrados. Igualmente, uma delegação chefiada pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Contra-Almirante António Duarte Monteiro, depositará uma coroa de flores no local do acidente”, lê-se num comunicado da instituição.

De relembrar que no dia 2 de Abril de 2023, ocorreu um acidente de viação com um camião, que transportava o segundo contingente militar de apoio ao combate ao incêndio na Serra Malagueta, tendo partido de Praia com 31 militares, três na cabine e 28 na carroçaria, tendo como destino Figueira das Naus para a Ribeira da Prata.

O acidente acabou por vitimar oito militares. A investigação das Forças Armadas, entretanto, concluiu que o condutor da viatura que terá perdido o controlo do camião e “entrado em pânico”.

Ao elencar directamente as conclusões do inquérito, que contou com o apoio de peritos externos às Forças Armadas, o CEMFA referiu que o camião, da marca Dong Fang e fabricado em 2021, estava “em condições operacionais de utilização”, não tendo sido “nenhuma avaria ou anomalia”, e que a estrada estava seca e em boas condições.