Taxas de crescimento de países governados por militares na CEDEAO estarão a influenciar os cabo-verdianos – analista

O analista Ludgero Correia diz que a ideia dos cabo-verdianos de que as Forças Armadas devem intervir no processo político do País pode estar relacionado com a taxa de crescimento de alguns países da sub-região governados pelo poder militar.

“Na nossa sub-região, há três países que saíram da CEDEAO [Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental] e cujo poder foi tomado pela força e muitos deles estão com uma taxa de crescimento como nunca tiveram”, indicou o analista político António Ludgero Correia, para quem estas “leituras enviesadas” que as pessoas acabam por ter da situação podem explicar o porquê desta abertura de uma população normalmente muito republicana que reconhece e exige que as Forças Armadas sejam republicanas, isto é, que se submetem ao escrutínio dos poderes constitucionalmente constituídos.

António Ludgero Correia fez estas considerações hoje à Inforpress ao ser instado sobre as razões que levam os cabo-verdianos a preferirem regime militar em certos casos.

Perguntado se os países da sub-região, onde o arquipélago está inserido, governados por militares e com uma alta taxa de crescimento, estão a influenciar os cabo-verdianos, Ludgero Correia respondeu que a forma como as notícias atingem as pessoas “depende da abertura que estas têm em relação ao que ouvem, escutam e leem”.

“As pessoas ouvem que estes países melhoraram os seus indicadores de desenvolvimento e naturalizam esta situação, o que não é normal, mormente vindo de uma população de um país [como Cabo Verde] que sabe que as Forças Armadas devem ser republicanas”, frisou Ludgero Correia.

Um estudo divulgado esta terça-feira, 28, pela empresa de estudo de opinião Afrosondagem, sobre “A qualidade da democracia e da governação em Cabo Verde: condições económicas e satisfação com a democracia” revela que 36% dos cabo-verdianos inquiridos concordam com a ideia de que as Forças Armadas devem intervir no processo político do país, e além disso, 56% consideram legítimo que as Forças Armadas assumam o controlo do Governo em situações onde os líderes eleitos abusam do poder para benefício próprio.

O estudo foi realizado de 27 de Agosto a 10 de Setembro de 2024 nas ilhas de Santo Antão, São Vicente, Santiago e Fogo, o que representa 96% da população adulta cabo-verdiana.