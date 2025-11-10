CCS quer mais atenção das autoridades à FIC

A FIC tem recebido pouca atenção do sector decisório do país. A constatação é do Presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, que falava hoje em conferência de imprensa realizada esta tarde, no lançamento da vigésima oitava edição da Feira Internacional de Cabo Verde, que acontece de 19 a 22 deste mês, na Praia.

“A FIC tem merecido pouca atenção do tecido decisório nacional, no que concerne efectivamente à sua qualidade e à sua prestação de serviço. Porquanto, vamos continuar a ter no hangar uma feira em que não estão reunidas condições totais para uma representação digna daquilo que é hoje a realidade empresarial nacional e consequentemente, não temos espaços para muito mais expositores como poderia ser e como se manifestaram muitas outras empresas internacionais e nacionais que não tiveram oportunidade, que não vão ter oportunidade de estar nesta feira”, avançou.

Marcos Rodrigues considera que cumprir o objectivo de ter um país mais dinâmico a nível empresarial passa por um melhor investimento na Feira.

“A FIC merece e deverá merecer a curto prazo uma atenção maior do ponto de vista do apoio na sua comunicação, na sua estratégia e na sua promoção nacional e internacional para que se cumpra o objectivo de construirmos um país muito mais dinâmico a nível empresarial e que traga benefícios efectivamente aos empresários que investem neste país e que procuram este país como uma fórmula de ganhar dinheiro

e criar emprego e gerar riqueza. O sector privado tem de começar a ganhar o seu espaço porquanto já é o maior empregador nacional, já contribui substancialmente para, para a construção do orçamento de Estado em 80% Indógeno”, apontou.

.

A Câmara do Comércio de Sotavento entende que já é altura de ter um pavilhão com dignidade para dar resposta à procura pelo certame.

A 28ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde acontece de 19 a 22 deste mês na capital do país.

O evento contará com 300 stands distribuídos pelo interior e exterior do recinto, no antigo aeroporto.

Até ao momento já estão inscritas 150 empresas.