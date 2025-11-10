​Ondulação forte no Porto de Vale Cavaleiros condiciona operações de atracação dos navios

A CV Interilhas informa que, devido às condições de ondulação e ventos muito fortes que se fazem sentir nas ilhas de Sotavento, as viagens previstas para esta rota e as operações de atracação no Porto de Vale Cavaleiros, na ilha do Fogo, poderão estar condicionadas nas próximas horas.

Numa publicação na rede social, a empresa prevê o agravamento do estado do mar, o que poderá impedir a realização das manobras de atracação em segurança.

“De acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), no boletim nº 20251107, o mar deverá manter-se muito agitado, com ondulação entre 2 e 4 metros, afectando os sectores interilhas e as zonas costeiras ocidentais”, cita.

Neste sentido, a CV Interilhas informa que está a acompanhar de perto a evolução das condições do mar e tomará todas as decisões operacionais com base na segurança dos passageiros, das tripulações e dos navios, podendo ajustar os horários e rotas, caso seja necessário.

De recordar que a CV Interilhas anunciou no sábado, 08, a retoma das operações do navio Kriola, com partida da ilha de Santiago, no domingo, 09, com destino à ilha do Fogo. Além disso, a empresa divulgou a programação adicional Santiago/Fogo/Brava, que serão realizadas nos dias 9, 10 e 11 de Novembro.