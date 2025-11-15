Primeiro-ministro felicita Polícia Nacional pelos 155 anos e reafirma investimentos contínuos na segurança

​O primeiro-ministro felicitou hoje a Polícia Nacional (PN) pelos seus 155 anos de existência, e reafirmou o compromisso contínuo com investimentos na segurança, para uma instituição “mais forte” na sua missão de servir os cidadãos e o país.

Ulisses Correia e Silva fez estas afirmações ao presidir ao acto comemorativo dos 155 anos da Polícia Nacional, realizado na Assembleia Nacional, na cidade da Praia.

“155 anos de existência é um percurso que faz parte de uma nação secular, com mais de cinco séculos e meio de existência. E é uma referência importante de uma nação que atravessou várias fases da sua existência e que procura sempre, e deve procurar sempre, estar em paz com a sua história”, considerou.

O governante recordou que, desde 2017, ano da primeira condecoração atribuída à PN, o país enfrentou fenómenos marcantes como a pandemia da Covid-19, a tempestade Erin que atingiu São Vicente e as recentes chuvas torrenciais em Santiago Norte, sublinhando que em todas as situações a Polícia Nacional esteve sempre de prontidão demonstrando a sua missão de proteger.

Regozijou-se ainda pelo aumento de mulheres a incorporar a PN, para quem demonstra, segundo disse, a credibilidade e a atractividade da instituição.

“Desde 2017, as ocorrências criminais têm diminuído de forma consistente. O vosso trabalho tem sido determinante para a prevenção e combate à criminalidade, e para a preservação da paz social, que é fundamental para a vida em sociedade e para a prosperidade do país”, disse.

Para o primeiro-ministro, mais do que conter o crime, a missão da Polícia Nacional tem sobretudo como foco prevenir e proteger, pelo que expressou o reconhecimento do Governo pelo comprometimento que diz transcender o dever e se manifesta na dedicação diária à segurança do país.

Durante o acto o Governo galardoou a Polícia Nacional com Medalha de Mérito Altruístico de 1.º Grau, um reconhecimento que, segundo Ulisses Correia e Silva, representa um estímulo acrescido para que continuem e reforcem com motivação o exercício da nobre missão de proteger e garantir segurança dos cabo-verdianos e do país.

“Temos hoje uma Polícia Nacional dotada de milhares de meios, milhares de condições salariais, de qualificação dos seus profissionais e dotada de milhares de meios de actuação”, afirmou, realçando investimentos do Governo no reforço do efectivo, e prometeu continuar a investir.

O Governo, disse, tem investido no reforço do efectivo, na valorização das carreiras, na formação, na tecnologia, na mobilidade, na melhoria de equipamentos, fardamentos e infraestruturas policiais, assegurando ainda que o executivo cumprirá o compromisso de estender o subsídio de risco a todo o pessoal policial.

Reconhecendo que os desafios da segurança são crescentes e se complexificam permanentemente, indo desde a criminalidade e a violência urbana a crimes transnacionais, concluiu, afirmando que a “Polícia amiga precisa também do cidadão amigo”.