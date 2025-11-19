​Assembleia Nacional e Embaixada da China em Cabo Verde assinam memorando de entendimento para organização de um fórum

A Assembleia Nacional e a Embaixada da China em Cabo Verde assinaram esta segunda-feira, 17, um memorando de entendimento para a realização do Fórum “Multilateralismo, Diplomacia Parlamentar e Cooperação”.

O memorando de entendimento foi assinado pelo presidente do Grupo de Amizade Cabo Verde - China, Emanuel Barbosa, e pelo Embaixador da China em Cabo Verde, Zhang Yang.

A cerimónia de assinatura contou ainda com a presença do Conselheiro do Presidente da Assembleia Nacional, Clemente Garcia, e da Directora do Gabinete do Presidente da Assembleia Nacional, Leila Lopes.

Segundo uma publicação na rede social da Assembleia Nacional, o tema do fórum “Multilateralismo, Diplomacia Parlamentar e Cooperação” terá como foco a governança global e está previsto para acontecer no dia 8 de Dezembro.

A mesma fonte informa que o fórum terá o objectivo analisar as relações de amizade entre a China e Cabo Verde, traçar novos caminhos e projectos de cooperação entre os países, pretendendo assumir-se como uma plataforma de discussão e debate sobre a diplomacia parlamentar e o multilateralismo.

O evento será realizado na Sala de Sessões do Palácio da Assembleia Nacional e contará com os discursos de abertura do Vice-Presidente da Assembleia e Presidente do Grupo de Amizade Cabo Verde-China, Emanuel Barbosa, e do Embaixador da China em Cabo Verde, Zhang Yang.