Cabo Verde reafirma o compromisso de Parceria Especial com a UE

Hoje, no dia em que se assinalam 18 anos de Parceria Especial entre Cabo Verde e a União Europeia, o Governo reafirma o compromisso em aprofundar esta cooperação. O Executivo ainda exorta ao papel da sociedade civil e do setor privado e da diáspora no fortalecimento desta relação.

Em nota, o governo faz menção a importância da parceria, que tem permitido o reforço do diálogo político-diplomático e a concertação mútua, acrescentando um conjunto de interesses comuns ao relacionamento entre Cabo Verde e a União Europeia.

Neste ano, os dois parceiros deram continuidade ao dinamismo com a implementação de várias iniciativas com resultados notáveis nos domínios da redução da pobreza, proteção social, energia, segurança marítima, Economia azul e investimentos, integração regional e mobilidade.

“Cabo Verde reitera o seu compromisso e vivo interesse em intensificar as relações com a União Europeia, com os seus Estados Membros e com as Regiões Ultraperiféricas (RUP) – sobretudo as da Macaronésia – com vista a reforçar esta aliança estratégica através da confiança política, da parceria para o desenvolvimento e das relações económicas”, sublinha o Executivo.