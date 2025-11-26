Fundação Donana abre terceira Casa da Sopa na Praia

A Fundação Donana (Banco Alimentar de Cabo Verde) abre hoje a terceira Casa da Sopa na capital, Praia, para ajudar 50 pessoas vulneráveis do bairro de São Filipe, oferecendo refeições diárias, em parceria com a empresa Khym Negoce.

"São 50 pessoas vulneráveis - idosos, acamados, doentes mentais, alcoólicos, toxicodependentes - que vivem sozinhos, alguns na rua, e não têm condições para confecionar os alimentos que recebem nas cestas básicas. Portanto, é para eles que esta Casa da Sopa é dirigida", disse à Lusa Ana Maria Hopffer Almada, presidente e cofundadora da Fundação Donana.

O novo espaço, que distribui sopa, pão e fruta, vai funcionar na Achada São Filipe, de segunda a sexta-feira, tal como já acontece com as duas primeiras casas abertas este ano nos bairros da Bela Vista e de Achada Santo António.

As casas funcionam a custo zero, com sopas oferecidas por restaurantes parceiros, o pão é entregue por padarias e há lojas a fornecer peças de fruta, numa refeição complementada pela fundação e pelo grupo comercial Khym Negoce, que apoia o projeto.

A fundação pretende abrir cinco casas na cidade da Praia, estando a próxima prevista para Achada Grande.

"Depois é avançar para as outras ilhas, até porque já estamos a funcionar em pleno em São Vicente, Sal, São Nicolau e Fogo", acrescentou.

As pessoas vulneráveis são identificadas pelas associações comunitárias, que também fazem a distribuição dos alimentos.

A Fundação Donana é uma associação de solidariedade e cidadania que atua em Cabo Verde, com projetos destinados a apoiar famílias em situação de vulnerabilidade.