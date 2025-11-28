Totoloto volta a atingir prémio máximo de 50 milhões de escudos

O Totoloto voltou a alcançar o prémio máximo regulamentado de 50 milhões de escudo após cinco meses consecutivos de roll over, período em que o prémio acumula por falta de vencedores, anunciou hoje a Casa de Jogos da Cruz Vermelha de Cabo Verde.

Em Maio de 2024, foi a primeira vez que o valor máximo foi atingido, o prémio foi entregue a um único apostador residente na ilha do Sal.

Com o primeiro prémio estabilizado no valor máximo, o Totoloto entra agora na fase de flow down.

Nesta etapa, o montante destinado ao 1.º prémio mantém-se fixo, e caso haja acertadores, estes recebem a totalidade dos 50 milhões de escudos. Qualquer quantia que ultrapasse esse limite será automaticamente transferida para o 2.º prémio no mesmo concurso.

A fase de flow down pode prolongar-se por até quatro semanas, caso continuem a não surgir vencedores do 1.º prémio. Durante esse período, enquanto o jackpot do Totoloto permanece inalterado, o 2.º prémio cresce.

Se o concurso chegar à quinta semana sem vencedores do 1.º prémio, o jogo entra em roll down, o montante desce sucessivamente para os prémios inferiores.

Assim, sempre que o jackpot atinge os 50 milhões de escudos, o 2.º prémio aumenta automaticamente, podendo também ser reforçados o 3.º e o 4.º prémios.

Foto: depositphotos