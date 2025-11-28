Totoloto volta a atingir prémio máximo de 50 milhões de escudos

Em Maio de 2024, foi a primeira vez que o valor máximo foi atingido, o prémio foi entregue a um único apostador residente na ilha do Sal.
Com o primeiro prémio estabilizado no valor máximo, o Totoloto entra agora na fase de flow down.
Nesta etapa, o montante destinado ao 1.º prémio mantém-se fixo, e caso haja acertadores, estes recebem a totalidade dos 50 milhões de escudos. Qualquer quantia que ultrapasse esse limite será automaticamente transferida para o 2.º prémio no mesmo concurso.
A fase de flow down pode prolongar-se por até quatro semanas, caso continuem a não surgir vencedores do 1.º prémio. Durante esse período, enquanto o jackpot do Totoloto permanece inalterado, o 2.º prémio cresce.
Se o concurso chegar à quinta semana sem vencedores do 1.º prémio, o jogo entra em roll down, o montante desce sucessivamente para os prémios inferiores.
Assim, sempre que o jackpot atinge os 50 milhões de escudos, o 2.º prémio aumenta automaticamente, podendo também ser reforçados o 3.º e o 4.º prémios.
Foto: depositphotos