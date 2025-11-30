Fundação Donana destaca mobilização e solidariedade durante campanha do Banco Alimentar

Em declarações à Inforpress, Ana Hopffer Almada, explicou que a campanha que decorreu nos dias 29 e 30 de Novembro na Praia, São Vicente, Sal e, pela primeira vez, em São Nicolau e teve como finalidade a mobilização de cidadãos, empresas e voluntários para contribuir com alimentos essenciais.

A presidente da Fundação Donana destacou hoje o espírito de solidariedade e a forte mobilização de voluntários, instituições e cidadãos durante a campanha do Banco Alimentar, que permitiu arrecadar alimentos essenciais para apoiar centenas de famílias em Cabo Verde.

Os produtos não perecíveis recolhidos durante a referida campanha, conforme explicou, reforça o apoio que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade nas várias ilhas do país.

“A nossa meta é alcançar cerca de sete toneladas de alimentos. Cada quilo doado faz a diferença e garante que famílias em necessidade recebam apoio, especialmente com a proximidade das festas de fim de ano”, sublinhou.

A campanha envolveu voluntários, estudantes, instituições parceiras e comércio local, frisando que em São Vicente, a recolha foi condicionada pelos estragos da recente tempestade, enquanto na Praia a mobilização de cerca de 100 voluntários permitiu arrecadar grandes quantidades de produtos.

Ana Hopffer Almada realçou ainda a importância do apoio empresarial, incluindo doações significativas de alimentos, como três mil quilos de feijão provenientes de empresas parceiras.

“O balanço é extremamente positivo. Conseguimos mobilizar a sociedade, arrecadar alimentos essenciais e fortalecer a cultura de solidariedade em Cabo Verde”, afirmou.

Apesar do sucesso esperado, aquela responsável alertou para a necessidade urgente de um armazém adequado para armazenar os alimentos arrecadados, apontando que actualmente os produtos são guardados em espaços improvisados, o que dificulta a logística e a organização das cestas básicas.

A Fundação Donana celebra este ano 15 anos de existência, enquanto o Banco Alimentar completa 13 anos.