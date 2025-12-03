País

Mobilidade e diáspora levam PM cabo-verdiano a Canárias e França

PorExpresso das Ilhas, Lusa,3 dez 2025 14:53

A mobilidade e a relação com empresários cabo-verdianos na diáspora levam o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva às ilhas Canárias e a França, a partir de hoje e até segunda-feira, anunciou o Governo.

Ulisses Correia e Silva participa a partir de quinta-feira nas Jornadas sobre Mobilidade na Macaronésia, em Las Palmas, para debate e concertação de “propostas sobre os desafios comuns em matéria de transporte e conetividade entre os arquipélagos”.

O encontro decorre numa altura em que Cabo Verde tem tentado melhorar os voos domésticos, entre as nove ilhas habitadas, que nos últimos anos têm estado sujeitos a falhas nas ligações. Vai reunir representantes das Canárias, Madeira, Açores e Cabo Verde, assim como representantes de Espanha, Portugal e da União Europeia (UE).

Reforçar as ligações à diáspora tem sido outra das prioridades apontadas pelo Governo, cujo primeiro-ministro vai participar na abertura oficial da 2.ª edição do Salão Internacional das Empresas da Diáspora Cabo-Verdiana (SIEDCV), em Marselha, França, no sábado.

O encontro é dedicado ao tema “Contar com a Diáspora é investir no futuro” e servirá para ligar setores de atividade e promover oportunidades de negócio.

Na mesma deslocação, o executivo vai atribuir, a título póstumo, a Medalha de Mérito Cultural, 2.º Grau, ao artista visual Carlos Alberto Moreira Gonçalves, cofundador e primeiro presidente da Associação Alliance Capverdienne de Lyon.

3 dez 2025 14:53

3 dez 2025 18:19

