Unidade Sanitária de Ribeira Prata assaltada durante a noite de segunda-feira

Em comunicado, a autarquia manifestou repúdio pelo ocorrido e classificou o acto como inaceitável.
A edilidade sublinhou que acções deste tipo em nada contribuem para o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade.
“A Câmara Municipal condena, de forma veemente, todos os actos que atentam contra o património público e contra o trabalho realizado em prol da população”, lê-se.
O comunicado acrescenta que o caso já está sob a responsabilidade das autoridades policiais, que realizam as diligências necessárias para identificar e responsabilizar os autores.