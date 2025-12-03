País

Unidade Sanitária de Ribeira Prata assaltada durante a noite de segunda-feira

PorSheilla Ribeiro,3 dez 2025 9:33

A Unidade Sanitária de Base (USB) de Ribeira Prata foi invadida e roubada na noite de segunda-feira, tendo os assaltantes levado uma quantia em dinheiro e alguns materiais, informou a Câmara Municipal do Tarrafal.

Em comunicado, a autarquia manifestou repúdio pelo ocorrido e classificou o acto como inaceitável.

A edilidade sublinhou que acções deste tipo em nada contribuem para o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade.

“A Câmara Municipal condena, de forma veemente, todos os actos que atentam contra o património público e contra o trabalho realizado em prol da população”, lê-se.

O comunicado acrescenta que o caso já está sob a responsabilidade das autoridades policiais, que realizam as diligências necessárias para identificar e responsabilizar os autores.

Autoria:Sheilla Ribeiro,3 dez 2025 9:33

Editado porSara Almeida  em  3 dez 2025 14:00

