​ICCA dispõe de Centros de Dia em quase todas as ilhas

Desde 2024 até o ano corrente, foram inaugurados vários novos Centros de Dia (11) em diferentes localidades do país, com financiamento do Fundo MAIS, através do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social.
Numa publicação na rede social, o ICCA assegura que a expansão deste serviço responde directamente às necessidades identificadas nas comunidades, reforçando a capacidade nacional de promover ambientes seguros, de aprendizagem e de convivência para crianças e adolescentes.
Nestes espaços, as crianças encontram: um ambiente seguro e protegido, apoio fora do horário escolar, actividades educativas, culturais e desportivas, afecto, atenção e acompanhamento, um lugar para brincar, aprender e crescer
Conforme o ICCA, tudo isto serve para promover o seu bem-estar e desenvolvimento integral. “Os Centros de Dia continuam a afirmar-se como uma resposta social essencial, apoiando as famílias e fortalecendo a protecção da infância em Cabo Verde”.