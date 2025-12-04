​ICCA dispõe de Centros de Dia em quase todas as ilhas

O Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA) informa que dispõe, há vários anos, de Centros de Dia em quase todas as ilhas do país. Estes espaços oferecem acolhimento, protecção e acompanhamento diário a crianças e adolescentes, contribuindo para o seu bem-estar e desenvolvimento integral.

Desde 2024 até o ano corrente, foram inaugurados vários novos Centros de Dia (11) em diferentes localidades do país, com financiamento do Fundo MAIS, através do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social.

Numa publicação na rede social, o ICCA assegura que a expansão deste serviço responde directamente às necessidades identificadas nas comunidades, reforçando a capacidade nacional de promover ambientes seguros, de aprendizagem e de convivência para crianças e adolescentes.

Nestes espaços, as crianças encontram: um ambiente seguro e protegido, apoio fora do horário escolar, actividades educativas, culturais e desportivas, afecto, atenção e acompanhamento, um lugar para brincar, aprender e crescer

Conforme o ICCA, tudo isto serve para promover o seu bem-estar e desenvolvimento integral. “Os Centros de Dia continuam a afirmar-se como uma resposta social essencial, apoiando as famílias e fortalecendo a protecção da infância em Cabo Verde”.