Parte dos manuais escolares do 11.º ano já estão no país e distribuição começa em breve

PorAnilza Rocha,5 dez 2025 10:07

Parte dos manuais escolares do 11.º ano já se encontra no país, com a previsão de que a totalidade dos exemplares esteja disponível na rede de distribuição ao longo das próximas semanas. A Informação foi confirmada, esta quinta-feira, pelo Ministério da Educação.

Esta confirmação surgiu na sequência de um “profícuo encontro” entre o Ministro da Educação, Amadeu Cruz, e o Diretor do Departamento Internacional da Porto Editora, Luís Miguel Martins, realizado esta quinta-feira.

Conforme a tutela, os manuais começarão, em breve, a ser colocados no mercado para distribuição, garantindo que os alunos, os professores, as escolas e toda a comunidade educativa tenham acesso atempado.

Para a referida fonte, esta etapa constitui mais uma etapa importante para assegurar a qualidade e a disponibilidade de recursos de aprendizagem cruciais para o desenvolvimento dos nossos jovens.

O Ministério da Edução reiterou ainda o cumprimento de todos os compromissos assumidos no quadro da execução do Programa do Governo, nomeadamente nos domínios da reforma curricular, da produção de materiais didáticos nacionais e da reestruturação e valorização salarial da carreira docente.

Manuais escolares 11.º ano

Autoria:Anilza Rocha,5 dez 2025 10:07

Editado porAndre Amaral  em  5 dez 2025 11:03

