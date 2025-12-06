Sal regista 17 detenções em dois meses. 14 culminam em prisão preventiva

A Polícia Nacional(PN), través do Núcleo de Investigação Criminal do Comando Regional do Sal, deteve, nos últimos dois meses, no total de 17 pessoas, dentre os quais 11 fora de flagrante delito e os restantes 6 em flagrante delito.

De acordo com nota da PN as diversas diligências decorreram no âmbito do combate ao crime.

Esta autoridade avançou que dos 11 indivíduos, com idades compreendidas entre os 16 e 33 anos, 8 ficaram em prisão preventiva e 3 sujeitos às medidas de apresentação periódica e proibição de saída do território nacional.

Outras seis detenções ocorreram em flagrante delito, por roubo por esticão e posse de estupefacientes. Todos ficaram em prisão preventiva, aguardando os trâmites processuais.

No total, conforme a PN, durante este período, foi decreta prisão preventiva a 14 indivíduos.

Foto: depositphotos