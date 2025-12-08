PR lamenta morte de José Filomeno Monteiro

O Presidente da República, José Maria Neves, lamentou pela perda física do ex-embaixador e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, José Filomeno Monteiro. Na sua página, o chefe de Estado endereçou condolências à família enlutada, aos amigos e a Cabo Verde.

Para José Maria Neves, perdeu-se um homem grande da história política contemporânea das ilhas.

“Gostava de ouvi-lo. Inteligente, educado, elegante e com finíssimo sentido de humor, dava gosto conversar com ele sobre política, economia e geoestratégia”, elogiou José Maria Neves.

O Presidente da República classificou José Filomeno como um diplomata e político de raro tato, de fino trato e entendido na matéria, homem que dominava línguas, “cosmopolita e arrojado”.

Como Presidente da República pôde estar com ele em Bruxelas e Países Baixos, onde José Filomeno Monteiro desempenhou as funções de Embaixador.

“Um gentleman, muito à frente em muitas das coisas da política e da diplomacia” lembrou o PR.